Контрабандисты придумали новый способ провозить кокаин в Испанию

Гражданская гвардия Испании совместно с таможней пресекла попытку ввоза на территорию Канарских островов партии кокаина.
Наркотики были помещены в специальные герметичные упаковки и прикреплены к корпусу судна, которая обычно находится под водой. Это значительно усложняет работу правоохранительных органов и снижает шансы на обнаружение запрещенного груза.
Судно, где нашли кокаин - пробную партию в 52 килограмма - прибыло в порт Лас-Пальмас из Бразилии. По информации Гражданской гвардии, это новый способ контрабанды. Для этого используют обычные грузовые суда. Причём ни владелец судна, ни хозяин груза обычно ничего не знают о находящихся на борту наркотиках.Темы: Происшествия