Кокосы с кокаином обнаружены в аэропорту Мадрида

Агенты Гражданской гвардии и сотрудники налоговой службы провели совместную операцию в столичном аэропорту Барахас, в ходе которой им удалось расформировать преступную группировку, занимавшуюся импортом кокаина в свежих кокосах. Как сообщают информационные агентства Испании, операция завершилась задержанием трех граждан Колумбии, одной женщины и двоих мужчин, а также изъятием партии свежих фруктов, в которых было спрятано 47,678 килограмм наркотика в жидком виде.

Поводом для ее проведения стали результаты контроля, проведенного Отделом анализа рисков таможенной службы аэропорта. Его сотрудники обнаружили торговую партию из Колумбии, в сопроводительных документах к которой говорилось, что внутри находятся свежие кокосы. Параллельно с этим Судебная полиция Гражданской гвардии также вела собственное расследование в связи с прибытием вышеупомянутой партии. Оба учреждения объединили имеющиеся у них данные. В ходе сканирования груза в аэропорту стало понятно, что плотность некоторых кокосов не соответствует нормальной. Правоохранительные органы установили, что верхнюю часть фрукта прокалывали, после чего с помощью шприца его собственный сок извлекался и заменялся жидким кокаином. В конце концов фрукт закрывали с помощью материала, имитирующего цвет кокоса.

В состав торговой партии общим весом 902 килограмма входили бананы и кокосы. Наркотики были спрятаны в каждом из ящиком с последними во избежание подозрений.