Клава Каталонии осудил беспорядки в Барселоне

Глава каталонского правительства Ким Торра осудил массовые акции протеста в Барселоне, идущие уже несколько дней.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на La Vanguardia. «Нет никакого оправдания ни для сжигания автомобилей, ни для каких-либо актов вандализма. Протест должен быть всегда мирным», — заявил Торра. «Нельзя допускать инцидентов, которые мы наблюдаем на улицах нашей страны», — отметил он.
В ходе акции протеста в Каталонии в ночь на 17 октября полиция задержала по меньшей мере 20 человек, еще 11 пострадали. Сообщалось, что демонстранты подожгли автомобили и мусор и выстроили горящие баррикады, заблокировав несколько улиц. Они также забросали полицейских камнями и петардами, а те, в свою очередь, открыли по демонстрантам огонь резиновыми пулями.Темы: Происшествия Барселона