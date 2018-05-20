Каталонские рыбаки поймали гигантскую акулу

Гигантская акула попала в трал к рыбакам уже мёртвой. Тело акулы доставили из Лионского залива на берег и сняли с судна с помощью подъёмного крана. Но, как казалось, в порту отсутствуют условия для хранения акулы таких размеров, в связи с чём её пришлось вернуть на морское дно на том же судне.

Гигантская (исполинская) акула является видом, находящимся под защитой, и считается одним из самых крупных представителей рыб после китовой акулы, а некоторые особи достигают 12 м в длину. Гигансткая акула нередко встречается в этом регионе, но не представляет угрозы для человека, питаясь планктоном, мелкой рыбой и беспозвоночными.