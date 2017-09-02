Каталонские рыбаки нашли в сетях мертвеца

Как рассказал агентству EFE один из рыбаков, промысловое судно находилось в 4,5 морских милей от островов Медес, когда, подняв сети с глубины 110-120 метров, они обнаружили тело человека. Члены экипажа немедленно сообщили о находке в полицию и направились в порт.

В Росесе сотрудники каталонской полиции осмотрели труп, а медэксперты взяли необходимые образцы. На вид погибшему 50-60 лет. На его теле отсутствовали признаки разложения, что говорит о том, что в воде он провёл менее суток. При нём был обнаружен рюкзак с рабочими инструментами, однако не было никаких документов.

Полиция пытается установить личность мужчины по базе заявлений о пропавших родственниках и близких. На теле были обнаружены следы черепно-мозговой травмы, однако пока неизвестно, стала ли именно она причиной смерти. Специалисты ожидают результатов вскрытия.