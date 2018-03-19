Каталонская полиция сняла с крыши позировавшую для селфи девушку

14-летней девушке понадобилась помощь спасателей после того, как она решила снять экстремальное фото на высоте восьмого этажа.

Девушка забралась на крышу здания в районе Эшампле в Барселоне. Чтобы сделать эффектный снимок, она повисла на балке, выступающей на фасад здания. В роли фотографа выступал её друг. После того, как фото было готово, девушке не хватило сил, чтобы самостоятельно взобраться назад на крышу. Осознав опасность своего положения, она запаниковала.

Полиция немедленно прибыла на место, получив сообщение о происшествии. Сотрудники Мосос-д'Эскуадра взяли девушку за руки и помогли подняться на карниз. Приехавшая медицинская бригада обработала незначительные раны, которые были у девушки на руках.

С места происшествия экстремалку забрали члены её семьи, которых о произошедшем поставила в известность полиция.