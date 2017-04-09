Каталония: в порту города Сан-Адриан-де-Бесос сгорели девять яхт

В минувшее воскресенье Управление гражданской защиты Испании привело в действие специальный план на случай экстренных ситуаций в сфере загрязнения морской среды Каталонии (CAMCAT) в связи с масштабным возгоранием, от которого сгорели по меньшей мере девять яхт, пришвартованных в районе порта Форум в муниципалитете Сан-Адриан-де-Бесос. Как сообщает La Vanguardia, один человек получил легкую интоксикацию, вдохнув дым. К полудню спасателям удалось потушить огонь.

На месте происшествия работали двадцать пожарных расчетов, а также несколько лодок Водной спасательной службы (GRABB) и Красного креста. Целью операции было скорейшее взятие огня под контроль. Пострадавший от интоксикации пациент был госпитализирован в близлежащую клинику Hospital del Mar в Барселоне. Кроме того, социальные службы мэрии каталонской столицы оказали помощь 21 человеку, в том числе одной несовершеннолетней, которые находились на пострадавших и близлежащих к ним яхтах. Двум из них потребовалось размещение.

В свою очередь, Морская служба спасения установила специальные защитные барьеры на воде на подъездах к яхтенному порту во избежание загрязнения пляжей пожарной пеной. В порту Сан-Адриан-де-Бесос также был активирован специальный план защиты.

Огонь был взят под контроль в минувшее воскресенье около 10:00 и был потушен к полудню. В результате возгорания, от которого пострадали несколько лодок длиной 19 и 20 метров, возник столб черного дыма, который был виден со всего побережья Барселоны.