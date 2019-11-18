Какие машины и где чаще всего угоняют в Испании?

Испания входит в тройку стран - членов Евросоюза, где совершается больше всего угонов. Ежедневно в Испании угоняют 120 машин. Их перепродают или разбирают на запчасти. В Испанской ассоциации автостраховщиков рассказали, в каких регионах чаще всего крадут автомобили.
Треть всех угонов (33%) приходится на Мадрид. На втором месте - Барселона (13%). Малага - на третьем (12%). Далее следуют Мурсия и Кадис (по 7%), Севилья (4%), Кордова (4%), Балеарские острова (3%).
Меньше всего подвержены угонам север Испании и Канарские острова.
Чаще всего воруют следующие модели: Citroen Xsara, the Seat Ibiza, VW Golf, Seat León и BMW 3.
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