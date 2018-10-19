Известный испанский наркоторговец сдался полиции после появления в музыкальном клипе

Один из самых разыскиваемых в Испании наркоторговцев сдался полиции после того, как был замечен в видеоклипе кубинского исполнителя реггетона, выступающего под псевдонимом Clase A.

Франсиско Техон – лидер группировки Лос-Кастаньяс (Los Castañas), которая базируется в районе Кампо-де-Гибралтар и специализируется на ввозе гашиша. Он сам пришёл в полицейский участок Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис) утром 17 октября.

Ордер на арест Техона, больше известного в криминальных кругах под псевдонимом Иско, был выдан ещё в 2016 году. Полиция отмечает, что на протяжении последних двух лет он не покидал пределы региона.

39-летний наркоторговец снялся в видеоклипе Clase A, который был выпущен неделю назад и привлёк внимание не только поклонников реггетона, но и полиции. Ролик включает кадры, снимавшиеся рядом с одним из домов, которые банда Лос-Кастаньяс использовала для проведения вечеринок.

Считается, что Техон мог заработать на продаже гашиша из Марокко в Европе более 30 млн евро.