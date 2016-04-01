Из-за ошибки компьютера в мадридском метро активировалась аварийная система

В минувшую среду из-за ошибки компьютера во всем мадридском метрополитене была приведена в действие аварийная система. «В этот момент мы тестировали ее, и система активировалась. В подобных случаях пассажиров всей сети автоматически информируют о происходящем», - отметили источники в руководстве столичной подземки. За время действия аварийного режима, которое продлилось всего три минуты, пассажиров метро эвакуировали, однако не все они успели выйти на улицу.