Из-за ошибки компьютера в мадридском метро активировалась аварийная система

В минувшую среду из-за ошибки компьютера во всем мадридском метрополитене была приведена в действие аварийная система. «В этот момент мы тестировали ее, и система активировалась. В подобных случаях пассажиров всей сети автоматически информируют о происходящем», - отметили источники в руководстве столичной подземки. За время действия аварийного режима, которое продлилось всего три минуты, пассажиров метро эвакуировали, однако не все они успели выйти на улицу.
«Вследствие компьютерной ошибки был приведен в действие протокол на случай аварийной ситуации. Опасности нет, метро функционирует в штатном режиме. Приносим свои извинения», - написали представители метрополитена в официальном аккаунте в Twitter (@metro_madrid).Темы: Происшествия Мадрид