Из-за менингита из испанских магазинов отзывают три вида сыра

Испанское агентство защиты потребителей сообщило о полном отзыве трёх видов сыра производства баскской компании Oihan Txiki Koop, после того как в Мадриде был зафиксирован случай менингита, который может быть связан с употреблением этих продуктов.

Пострадавший получил пищевое отравление, вызванное бактериями листериями, которые предположительно содержатся в сырах марки Gutizia и Beltza, изготовленных из козьего молока. Известно, что больной идёт на поправку.

Производитель сыров заявил, что все партии были изъяты из магазинов для проведения соответствующих анализов. В Oihan Txiki также заверяют, что сожалеют о случившемся, и внимательно следят за состоянием заболевшего. Все отчёты и результаты анализов компания предоставляет в Департамент здравоохранения Страны Басков.

Потенциально заражённая продукция поступила в продажу в магазинах Мадрида, Каталонии и Страны Басков. В качестве меры предосторожности тем, кто приобрёл продукты этих марок, рекомендуют воздержаться от их употребления, а в случае если это уже произошло, при появлении необычных симптомов немедленно обратиться в медицинские учреждения.