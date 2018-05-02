Из магазинов Майорки отозвали тысячи опасных игрушек

Более 5 тысяч игрушек были изъяты из магазинов Пальмы в связи с высокими показателями содержания ядовитых веществ.

Опасность для детей может представлять борная кислота, содержащаяся в продукции низкого качества.

На Майорке продолжаются проверки детских товаров, в первую очередь, игрушек на предмет соответствия стандартам, принятым в Европейском Союзе.

Большинство изъятых игрушек были изготовлены в Азии. У значительного числа товаров отсутствовала сопроводительная документация и обязательные этикетки.