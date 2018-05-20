Из испанских магазинов из-за кишечной палочки отзывают французский сыр

Министерство здравоохранения Испании приняло решение изъять из всех торговых точек несколько партий сыра реблошон французского производства, после того как во Франции подтвердилось семь случаев отравления среди детей. Отравления были вызваны кишечной палочкой, содержавшейся в сыре, который изготавливается из непастеризованного коровьего молока.

Испанскому агентству потребления, пищевой безопасности и продовольствия стало известно об этих случаях, благодаря единой европейской сети. В агентстве сообщают, что на территории Испании отравлений зафиксировано не было.

Органы здравоохранения рекомендуют потребителям воздерживаться от употребления реблошона, произведённого компанией Fromageries Chabert Mallieres. В испанских магазинах снимают с продажи сыр в упаковках по 450 грамм с номером партии, начинающимся на «8CR».

Французские власти сообщили, что эти партии сыра, помимо Испании и Франции, были отправлены в Канаду, Португалию, Германию и Нидерланды.

В Мадридском сообществе заявили, что в качестве профилактической меры реблошон будет снят с продажи во всех магазинах сети Carrefour, которая доставила французский сыр во все регионы Испании, включая Сеуту, а также в Андорру.