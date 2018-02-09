Из больницы Кадиса сбежал наркоторговец

Национальная полиция разыскивает группу преступников, которые ворвались в отделение скорой помощи больницы в Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон (Кадис), чтобы помочь сбежать лидеру сети наркоторговли.

Мужчину, двигавшегося по дороге в Ла-Линеа на скутере, остановил полицейским патруль, и при попытке скрыться он попал в аварию. После этого инцидента задержанный был доставлен в больницу в сопровождении агентов.

В полиции отмечают, что в больнице мужчина, ранее судимый за преступления, связанные с торговлей наркотиками, вёл себя агрессивно. Внезапно в здание ворвалось около двух десятков человек, предположительно являвшихся членами его банды. Оказав сопротивление полиции, они схватили задержанного и вместе с ним скрылись.

В результате погони полиции удалось задержать одного из ворвавшихся в медицинское учреждение.