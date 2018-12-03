Испанское рыболовное судно без разрешения собирается высадить на берег нелегалов

Экипаж испанского рыболовного судна Nuestra Señora del Loreto решил причалить к берегам Испании, чтобы высадить 11 нелегальных мигрантов, которых он подобрал восемь дней назад.

Группу из 12 мигрантов рыбаки нашли в водах Средиземного моря неподалёку от Ливии.

Официального разрешения от властей Испании на вход в территориальные воды страны или высадку нелегалов пока получено не было. Тем не менее, как сообщают в неправительственной организации Proactiva Open Arms, капитан корабля самостоятельно принял решение взять курс на восточное побережье Пиренейского полуострова в связи с «критической» ситуацией на борту. На протяжении недели Nuestra Señora del Loreto дрейфует в открытом море в сложных погодных условиях и не может войти ни в один порт.

Рыболовное судно базируется в Санта-Поле (Аликанте), но для того, чтобы войти в территориальные воды, ему требуется разрешение Генеральной дирекции торговых судов, которая находится в ведении Министерства развития. Nuestra Señora del Loreto пока находится в нескольких сотнях морских миль от Пиренейского полуострова и должен прибыть к берегам Валенсиийского сообщества через несколько дней.

Председатель испанского правительства Педро Санчес призвал капитана судна соблюдать законодательство Евросоюза и принципы международного морского права. По его словам, кораблю следует двигаться в ближайший безопасный порт. Он также заявил, что испанское правительство обсуждает сложившуюся ситуацию с властями Ливии, а также ведёт переговоры с Мальтой и Италией, которые пока отказались принимать мигрантов. Экипаж Nuestra Señora del Loreto, в свою очередь, не соглашается плыть в порты Ливии, считая их небезопасными для нелегалов. Аналогичной позиции придерживаются и различные неправительственные организации, которые обеспокоены возможными нарушениями прав человека.

Судно Proactiva Open Arms с медиками прибыло к Nuestra Señora del Loreto в открытое море, чтобы осмотреть мигрантов. Одного из них пришлось госпитализировать на Мальте из-за сильного обезвоживания. Судно неправительственной организации также не получило ответа на своё обращение в Национальный координационный центр морского спасения (SASEMAR), в котором оно просило разрешения взять мигрантов на борт. Рыболовное судно рассчитано на 12-13 человек, но в настоящее время на нём находится более двух десятков человек.