Испанский предприниматель погиб в горах Кавказа

Как сообщают испанские СМИ, предприниматель участвовал в высокогорной охоте на Кавказе. По невыясненным пока обстоятельствам он сорвался с высоты в 800 метров.

Марио было 43 года. У него остались вдова и двое детей. Отец Марио – Онесимо Мигеланьес – основал компанию в 1983 году. Более 20 лет назад он передал бизнес сыну и отошел от дел.