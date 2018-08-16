Испанский мошенник использовал фото Алека Болдуина для фальшивого удостоверения личности

Полиция Овьедо задержала испанца, который подозревается в мошенничестве, подделке документов и присвоении чужой личности для открытия банковских счетов и заключения договоров на кредиты.

На некоторых фальшивых документах, которыми располагал задержанный, было изображено фото актёра Алека Болдуина. Одно из таких удостоверений личности мошенник использовал для работы с банковскими счетами онлайн. К фото актёра он добавлял личные данные разных людей, которые он получал с помощью фальшивых объявлений о вакансиях, которые он публиковал в интернете.

Полиции уже был известен этот субъект, ранее его неоднократно задерживали. Так, например, в марте текущего года на него было заведено дело о мошенничестве в отношении нескольких финансовых учреждений, в связи с подделкой расписок.

После того как злоумышленник открывал счета в банках с помощью фальшивых документов, он оформлял заявки на потребительские кредиты и микрозаймы. Он подделывал не только документы, удостоверяющие личность, но и счета, выписки и другие бумаги, которые могли потребоваться для получения кредита.

Выйти на преступника помог хозяин квартиры, которую тот арендовал. При подписании договора найма жилья, к злоумышленнику попали данные владельца, которые он также использовал для открытия нового банковского счёта. Хозяин заподозрил арендатора в незаконной деятельности, заметив несоответствия в банковских счетах, оформленных на своё имя.