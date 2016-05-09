Испанские журналисты, похищенные в Сирии, вернулись на родину

Трое испанских журналистов, похищенных в Сирии в июле прошлого года, вернулись на родину. Антонио Пампльега, Хосе Мануэль Лопес и Анхель Састре приземлились в воскресенье на авиабазе в Торрехон де Ардос. СМИ узнали об их освобождении поздно вечером в субботу, когда они были уже в безопасности в Турции.

Пампльега, Лопес и Састре первым делом связались с семьями и побеседовали с вице-премьером Сорайей Саенс де Сантамария, которая уже субботу вышла с ними на связь. За ними был отправлен самолет испанских ВВС Falcon 900.

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Мариано Рахой поприветствовал журналистов через свой аккаунт в Twitter.

В последний раз они выходили на связь в июле прошлого года, когда были в городе Алеппо, который находится под контролем группировки Аль-Нусра, сирийского подразделения Аль-Каиды. Тогда журналисты работали в этом регионе как фрилансеры и за несколько дней до похищения перебрались в Сирию из Турции.

Фотокорреспондент Хосе Мануэль Лопес (Леон, 1971) строил долгую карьеру в качестве военного корреспондента. Основной акцент в его работах, которые получали множество наград, был сделан на обличении социальной несправедливости.

Журналист Анхель Састре шесть лет до этого работал в Латинской Америке в качестве внештатного корреспондента телевидения, радио, газет и журналов. Это был его второй визит в Сирию, в ходе которого он хотел запечатлеть боль конфликта в этой стране.

Антонио Пампльега родом из Мадрида. С 2008 года работает для портала Neupic. Получил премию Premio de la Buena prensa за свои репортажи из Алеппо. Кроме того, в числе финалистов премии был его доклад «Потерянные дети Алеппо», опубликованный в El País.