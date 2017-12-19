Испанские рыбаки обеспокоены скоплением золы в реках

Из веток, обломков деревьев, воды и золы образовался слой ила, что вредит растениям, рыбам и моллюскам, не позволяя им дышать, пишет портал 20 minutos. Работающие в этой местности ловцы моллюсков серьёзно обеспокоены сложившейся ситуацией, вспоминая о последствиях разрушительных лесных пожаров 2006 года. На этот раз, по их словам, степень мутности воды не сулит ничего хорошего. Особую озабоченность у местных рыбаков вызывает то, что морепродукты растут в цене именно в праздничный сезон. Ловцы морепродуктов надеются на отсутствие проливных дождей, которые могут усугубить ситуацию.