Испанские пчеловоды предупреждают о новом виде опасных шершней

Пчеловоды Испании обеспокоены появлением нового инвазивного вида – гигансткого азиатского шершня Vespa Mandarinia, который представляет ещё большую угрозу, чем недавно распространившийся в Европе тропический шершень Vespa velutinia.
В Совете мёда Галисии предостерегают о потенциальной опасности вида для индустрии пчеловодства. Как и тропический шершень, Vespa Mandarinia имеет азиатское, а точнее – японское происхождение. Его массовое распространение также наблюдается в Китае, и в совете полагают, что вид могли случайно завезти с каким-либо грузовым контейнером по морю.
Отмечается, что гигантский азиатский шершень несёт угрозу для пчелиных ульев и производства мёда. Он убивает и съедает пчёл, а также использует мёд и личинки пчёл как корм для своих личинок.
Кроме того, Vespa Mandarinia – самая крупная разновидность шершня в мире. Взрослые особи могут достигать 5 см в длину.Темы: Происшествия