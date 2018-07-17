Испанские наркоторговцы, переодетые в полицейских, украли гашиш у «коллег»

В состав группировки входили жители Испании и Франции. В результате полицейской операции, которая проводилась при сотрудничестве двух стран, было задержано семь человек и изъято более 1700 кг гашиша, а также пистолеты, полицейское обмундирование и поддельные значки. Правоохранители сообщили, что наркоторговцы выдавали себя за представителей власти с помощью фальшивых удостоверений, формы и оборудования, а также отметили, что у них была «изощрённая система изготовления поддельных жетонов».

Банда собиралась распространять гашиш по Испании и Франции.