Испанские мужчины чаще всего погибают в драках, женщины – в результате гендерного насилия

Министерство внутренних дел Испании опубликовало отчёт об убийствах, раскрытых в период с 2010 по 2012, и провело анализ статистических показателей.

Выяснилось, что число убитых мужчин в стране вдвое превышает число убитых женщин. Исключение составляет категория домашнего насилия, где наблюдается обратная ситуация и женщин убивают в два раза чаще.

Статистика показала, что 1 из 3 испанских мужчин был убит во время потасовки. Что касается погибших женщин, половина из них стали жертвами гендерного насилия.

Авторы исследования отмечают, что в Европе, в целом, самый низкий показатель убийств в мире: 0,9 на 100 тысяч человек, при этом в последние годы он почти не меняется. В Испании показатель ещё ниже – 0,66 убийств на 100 тысяч жителей. В стране, к тому же, наблюдается тенденция к сокращению их количества, и годовые показатели не превышают 400 убийств, из которых раскрывается 90%.

В 632 делах об убийстве, которые были раскрыты различными полицейскими подразделениями Испании в 2010-2012, фигурирует 661 жертва и 871 авторов преступлений. 78% классифицируются как преступления, совершённые по личным мотивам, ещё 18% произошли по иным причинам, преимущественно это были ограбления. 40% убийств связаны с гендерным и домашним насилием. При этом лишь в 4% случаев убийствам предшествовали преступления сексуального характера.

В среднем в Испании совершается 18 убийств в месяц. Число таких преступлений по статистике возрастает с июня по сентябрь. Большинство убийств совершается по выходным, при этом выделяется даже самый напряжённый временной промежуток – с 18:00 до 06:00. В 60% случаев орудиями убийства являются холодное или огнестрельное оружие.

В докладе также анализируется география убийств. В городах с населением более 30 тысяч человек происходит вдвое больше преступлений чем в сельской местности, соотношение составляет 68% к 32%.

Кроме того, известно, что доля мужчин среди убийц заметно превышает долю женщин: 61,5% против 38,5%. Отмечается, что в городской местности убийцы, как правило, моложе, и среди них чаще встречаются иностранцы.