Испанские и марокканские спецслужбы задержали 4 человек за связь с исламистами

Четыре человека задержаны во вторник, 5 декабря, в ходе совместной операции Национальной полиции Испании и Генеральной дирекции по безопасности Марокко по подозрению в связях с террористической организацией ДАИШ.

Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Сойдо сообщил на своей странице в Твиттере, что задержания были произведены в Фигерасе (Жирона), Парле (Мадрид) и Танжере (Марокко).

Сообщается, что арестованные представляют опасность для общества, в первую очередь, как пропагандисты радикальных идей. Джихадист, задержанный в Марокко, создал для их популяризации более 300 страниц в социальных сетях. Он напрямую получал от террористической организации материалы для распространения и, в связи с этим, находился в розыске сразу в нескольких странах.

В Фигерасе были задержаны двое братьев марокканского происхождения. Они занимались администрированием сети, которая также была призвана продвигать джихадистскую идеологию. Ещё один марокканец, который был арестован в Парле, не только пропагандировал радикализм, но и пытался привлечь сообщников для планирования терактов.

Среди материалов, которые распространялись террористами в сети, - обучающие материалы по изготовлению взрывчатки, обращению с холодным оружием и боевой подготовке. Также правоохранители сообщают, что задержанные взламывали чужие аккаунты в социальных сетях и использовали их для публикации пропаганды.