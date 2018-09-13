Испанская полиция застрелила британца, устроившего перестрелку на курорте Коста-дель-Соль

Британский гангстер устроил стрельбу рядом с отелем в Канселаде (Малага), где он остановился. Испанской полиции пришлось его ликвидировать.

Личность преступника установлена. Им оказался Шон Херкулис, больше известный под псевдонимом Shacker.

Гангстер начал стрелять в полицейских, когда те пришли, чтобы арестовать его.

39-летний преступник из британского Лидса неоднократно привлекался к ответственности за наркоторговлю и незаконное хранение оружия. Он был приговорён к девяти годам лишения свободы за ограбление офиса, но отбыл лишь четырёхлетний срок. Среди обвинений, выдвинутых ему в Соединённом Королевстве, также фигурировала попытка на убийство, когда он 250 раз выстрелил в человека.

Испанская полиция собиралась задержать его за то, что он скрылся с места аварии в Пуэрто-Банусе днём ранее. Неподалёку от отеля Autosole Aparthotel его заметил патруль.

Погибший имел при себе три пистолета. Ещё два были обнаружены в его гостиничном номере.

Тело находилось на улице у стен отеля на протяжении двух часов, пока на место не прибыл судебный эксперт. Ведётся расследование инцидента.