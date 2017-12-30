Испанская полиция спасла подростка, прятавшегося под днищем автобуса

Сотрудники Национальной полиции обнаружили во время проведения проверки на пограничном пункте в порту Тарифы (Кадис) несовершеннолетнего марокканца, который прятался в нижней части автобуса, следовавшего из Танжера (Марроко).

Подросток находился в труднодоступном месте между осями автобуса. С помощью агентов, которые успокаивали и направляли его, несовершеннолетний смог самостоятельно выбраться из своего укрытия.

Сотрудники Красного креста оказали ему первую медицинскую помощь на месте, после чего его направили в Службу защиты Альхесираса (Кадис).