Испанская полиция спасла бездомного, застрявшего в мусорном баке

В Мурсии полицейские при помощи муниципальных служб вытащили из контейнера для мусора провалившегося внутрь мужчину. Об инциденте, который произошел в районе Вистабелья, сообщили прохожие.

48-летний мужчина забрался в бак через небольшое отверстие и оказался запертым внутри. Причиной тому стал механизм шарнирных дверей, предназначенный для того, чтобы помешать гражданам копаться в контейнерах. Эта практика стала активно распространяться в годы экономического кризиса.

"Жертвой" бака стал бездомный гражданин Румынии, который перепутал его с контейнером для старой одежды, предназначенной для переработки. "Мы не можем даже представить себе, как он туда забрался", - говорит сержант Хосе Элиас. По его словам, полицейские не смогли освободить пострадавшего и были вынуждены дожидаться прибытия муниципальных работников, которые вскрыли бак. Спустя полтора часа бездомный смог выбраться из него целым и невредимым.

Мурсия входит в число наиболее бедных регионов Испании: по данным Национального института статистики, 31% ее населения находится под угрозой бедности.