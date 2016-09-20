Испанская полиция перехватила 15 тонн гашиша

Испанская полиция сообщила о перехвате партии гашиша общим весом примерно в 15 тонн, которую ввезли в страну на судне. В результате крупнейшей в этом году облавы на побережье Средиземного моря были арестованы два человека - граждане Болгарии и Дании.

Судно было перехвачено ночью у берегов Мурсии, что на юго-востоке Испании. На его борту находилось 14,5 тонны гашиша. "Это крупнейшая из изъятых в этом году на средиземноморском побережье партий", - гласит официальное сообщение Гражданской гвардии.

Полицейским не удалось определить, откуда прибыл корабль и куда он направлялся. По предварительным данным, его конечным пунктом назначения могла быть Испания, одна из крупнейших точек ввоза наркотиков из Северной Африки в Европу.