Испанская полиция нанесла удар по армянской мафии

Национальная полиция Испании и Мосос-д'Эскуадра провели совместную операцию против «армянской мафии». Члены преступной организации, среди прочего, подозреваются в подтасовке результатов теннисных матчей, торговле оружием и наркотиками, а также отмывании денег.

Как сообщили в полиции, операция проводится в нескольких провинциях Испании при участии Европола и подразделения по борьбе с организованной преступностью. Задержано по меньшей мере 142 человека и произведено 73 обыска в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте и Альбасете.

Расследование по этому делу началось в 2016 году. При этом доступ к материалам следствия ограничен. Трое фигурантов дела на протяжении нескольких месяцев содержатся под стражей без возможности выхода под залог.