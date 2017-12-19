Испанская полиция изъяла три тонны гашиша у банды «наркосквоттеров»

Гражданская гвардия раскрыла группировку, которая занималась выращиванием марихуаны в Льинарс-дель-Вальес (Барселона) и распространением наркотиков по всей Испании и за её пределами.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в рамках операции «Перкунас» было изъято 5 856 растений и более 89 килограмм готовой марихуаны, а также 3 326 кг гашиша.

Плантации и цеха с оборудованием для производства наркотиков располагались в четырёх заброшенных корпусах завода, которые были конфискованы банком за долги.

В результате операции было задержано три участника банды: двое испанцев и один англичанин, проживающие в Валенсии, Льиса-де-Валь (Барселона) и в столице Каталонии. Им вменяется в вину, наркоторговля, изготовление психотропных веществ и мошенничество. Предполагается, что «наркосквоттеры» также нанесли ущерб в 430 тысяч евро, поскольку они незаконно пользовались электроэнергией.