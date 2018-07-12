Испанка скончалась, подавившись хамоном

В момент гибели в доме кроме пожилой женщины никого не было. Её тело позже обнаружили родственники. Вскрытие подтвердило, что причиной смерти стал хамон, который перекрыл дыхательные пути.

Удушье вследствие употребления пищи нередко приводит к летальному исходу. В Испании ежегодно по этой причине погибает около тысячи человек. При этом хамон серрано является одним из продуктов, которые чаще других вызывают удушье. Эксперты советуют есть его без жировой прослойки маленькими кусочками, чтобы не подавиться. Кроме хамона проблемы часто вызывает употребление жареных кальмаров и винограда.

В случае если человек поперхнулся и его дыхательные пути оказались перекрыты, в первую очередь, следует попытаться вызвать кашель. Если это не помогает, его необходимо перевести в наклонное положение, и попытаться удалить фрагмент еды лёгкими похлопываниями по спине. В сложных случаях, например, если поперхнулся пожилой человек, специалисты рекомендуют использовать так называемый приём Геймлиха. Человека обхватывают сзади двумя руками, и кулаком надавливают на живот.