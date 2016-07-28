Испания усилила наблюдение в туристических зонах после терактов в Европе

Последние громкие теракты в Европе осуществляли одиночки. Это заставило испанские спецслужбы усилить наблюдение в туристических районах крупных городов, особенно на объектах, связанных с христианской религией.

Туристический сезон связан с повышенной опасностью. В октябре представитель радикальной организации Абу Мухаммад Аль-Аднани Аш-Шами призвал: «Если у вас нет оружия, то есть веревка или нож. Выходите, чтобы победить или умереть. Давайте убивать всех «неверных» испанцев».

По данным Европола, Испания стала второй страной с наибольшим числом случаев арестов джихадистов в 2015 году. За этот период было задержано 187 человек. На первом месте была Франция с 424 арестами. В Великобритании арестовали 134 человека, в Германии – 40.