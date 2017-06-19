Испания помогает Португалии бороться с лесными пожарами

Испания направила для борьбы с огнем в Португалию 6 самолетов, 25 пожарных и 200 военнослужащих. Все они принимают участие в тушении огня возле муниципалитета Педроган-Гранди. Здесь уже несколько дней бушуют лесные пожары, унесшие жизни более 60 человек.
В этом году лесные пожары не щадят Португалию. По числу жертв они стали беспрецедентными в современной истории страны. Испанское правительство выразило свои соболезнования и пообещало в случае необходимости выделить дополнительную помощь.Темы: Происшествия В мире