Испания готова ответить на кибератаки

Министр обороны Маргарита Роблес заверила, что Испания готова отреагировать на кибератаки. Заявление последовало после того, как Великобритания и Нидерланды обвинили Россию в том, что её спецслужбы стоят за серией кибератак на глобальном уровне, включая попытку взлома системы Организации по запрещению химического оружия в апреле этого года.

Глава испанского оборонного ведомства призвала не создавать «ненужный переполох» и быть «очень осторожными» при реагировании на кибер- и гибридные атаки.

Беседуя с журналистами по завершении заседания министров стран НАТО, Роблес отметила, что что Испания может дать отпор в случае попытки взлома, но подчеркнула, что это «необязательно» должно принимать форму ответной кибератаки.

По словам министра, подобные угрозы вполне реальны и очень серьёзны, но, в то же время, она призвала испанских граждан к спокойствию. Роблес также заявила, что Испания не намерена отказываться от пути диалога. По её мнению, важно, чтобы действовали совместные механизмы защиты, как в рамках НАТО, так и Европейского Союза.

Роблес добавила, что необходимо иметь не только возможность ответить на кибератаки, но и механизмы предупреждения угроз и эффективные системы кибербезопасности.