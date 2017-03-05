Испания: 120 цыган сбежали из ресторана, не заплатив за банкет

120 гостей праздника по случаю крестин покинули ресторан, не заплатив. Инцидент произошел в городке Бембибре на северо-западе Испании. Организаторы заплатили ресторану El Carmen депозит в размере 900 евро и пообещали закрыть счет по окончании ужина, однако еще до того, как был подан десерт, они убежали из заведения, не заплатив оставшиеся 2 000 евро. Гости сымитировали групповой танец конга и змейкой вышли из ресторана, после чего прыгнули в свои машины и скрылись. "Все это заняло буквально минуту", - говорит владелец заведения Антонио Родригес. "Инцидент явно был спланированным", - считает он.

Согласно поступившим сведениям, эта же компания, членов которой хозяин El Carmen описал как румынских цыган, не впервые покидает ресторан, не закрыв счет: ранее в этом году аналогичным образом они покинули свадебный банкет, не заплатив за угощение. Владельцы ресторана El Rincón de Pepín, расположенном в близлежащем городке Понферрада, считают, что пострадали от действий этих же мошенников в феврале этого года, когда 200 гостей свадебного застолья покинули зал до момента подачи кофе. "Они сделали бронь на 100 человек, однако на самом деле их было почти 200", - рассказал один из работников заведения. Тогда размер ущерба составил более 10 000 евро.

Представители пострадавшего ресторана отметили, что им удалось установить личности некоторых нарушителей по фотографиям в Facebook, и подали официальное заявление в Гражданскую гвардию, которая занимается расследованием случившегося.