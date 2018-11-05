Испанец за ночь обокрал 17 автомобилей в гараже

Полиция задержала в Эстепоне (Малага) 31-летнего испанца, которого подозревают в том, что за одну ночь он совершил 17 автомобильных краж в гараже жилого дома.

Инцидент произошёл 6 октября в здании, расположенном на пересечении улиц Кармен-Лафорет и Летония.

Предположительно мужчина проник внутрь гаража, разбив окно. Один за другим он вскрывал автомобили и похищал ценные вещи.

Вор заночевал на крыше того же здания, где его и нашли на утро агенты полиции. Мужчину задержали и предъявили ему обвинения в этих кражах, а также ещё в одной, совершённой на улице Фаро-де-Эстепона несколькими днями ранее.