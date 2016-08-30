Испанец парализовал аэропорт Таллина шуткой о бомбе

В аэропорту Таллина была проведена полная эвакуация после того, как испанец пошутил, что в нем заложена бомба. Около 200 человек вынуждены были покинуть терминал после того, как 35-летний Дамиан Рубиалес Карраско сделал такое заявление.

После обыска его вещей полицейские пришли к выводу, что сообщение было ложью, а аэропорт продолжил работу в прежнем режиме. Сам испанец был задержан эстонской полицией и приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.

Руководство аэропорта сообщает, что ни одного рейса не было отменено в результате инцидента.