Инфанта Элена упала с лошади в Паласио-де-ла-Сарсуэла, где она практикуется в верховой езде. Об этом изданию 20minutos сообщили источники в королевском окружении.

В результате падения она повредила запястье, после осмотра персоналом королевского дворца герцогиня Луго была переведена в больницу для более тщательной оценки повреждений.

Инфанта Элена – опытный наездник. Старшая дочь короля Хуана Карлоса и королевы Софии является большим поклонником скачек с детства и даже участвовала в соревнованиях.