Храм Святого Семейства спасла от теракта сырая взрывчатка

Мохаммед Хули Кемляль, один из задержанных в связи с терактами в Каталонии, признал, что группировка планировала атаку на ряд монументов и церквей Барселоны, в том числе и Храм Святого Семейства. Реализации их планов помешал тот факт, что взрывчатка, которую террористы готовили дома в Альканаре (провинция Таррагона), на тот момент еще не высохла. Как сообщают информагентства Испании, соответствующие заявления он сделал во время дачи показаний в Национальной судебной коллегии.

Таким образом, Хули Кемляль, который находится под стражей по подозрению в принадлежности к террористической организации, убийстве, хранении взрывчатки и причинении телесных повреждений, подтвердил сказанное агентам Автономной полиции Каталонии после взрыва в Альканаре.

По словам Хули Кемляля, члены ячейки, к которой он принадлежал, сказали ему, что ислам допускает разрушение монументов. Он также отметил, что террористы планировали привести начиненные взрывчаткой фургоны к намеченным целям и затем привести устройства в действие. Впрочем, террорист также отметил, что не слишком хорошо знаком с предписаниями ислама и что он намеревался совершить атаку ночью, чтобы избежать человеческих жертв.

Во время дачи показаний, которая длилась чуть более часа, Хули Кемляль уточнил, что их ячейка финансировалась в основном за счет средств, предоставляемых двумя членами группировки из их зарплаты. На эти деньги террористы закупали гвозди в больших количествах, которые планировали использовать как шрапнель, а также ацетон, перекись водорода и бикарбонат. Все вышеперечисленное было найдено полицейскими во время обыска дома в Альканаре, где на следующий день после теракта в Барселоне произошел взрыв.