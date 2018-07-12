Хакеры включили порно на рекламном стенде в центре Мадрида

В Мадриде на улице Пресьадос потребовалось вмешательство полиции, чтобы скрыть от глаз прохожих порнографические материалы, которые транслировались на рекламном видеоэкране.

Как сообщает Europa Press со ссылкой на источники в полиции, систему, которая принадлежит компании Clear Channel, взломали и заменили рекламу на порнографический ролик.

Инцидент бурно обсуждается в социальных сетях. Некоторые пользователи опубликовали подтверждающие снимки экрана, на котором предстаёт известный порноактёр Анхель Мехиас.

О том, что на видеоэкране показывают порно, полиции стало известно в 19:15 в понедельник. Прибывшие на место агенты, закрыли экран и уведомили пожарную службу о том, что его нужно отключить.