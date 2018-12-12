Группа испанских ультрас попыталась сорвать презентацию с участием Пабло Иглесиаса

Около десяти ультрас предприняли попытку сорвать мероприятие в книжном магазине Casa del Libro в Барселоне, в котором принимал участие лидер партии Podemos Пабло Иглесиас.

В столице Каталонии проходила презентация книги «Испанский узел» (Nudo España) издательства Arpa, одним из авторов которой является лидерPodemos. Его соавтор Энрик Хулиана также присутствовал на мероприятии.

Ультраправые с испанскими флагами и фашистскими приветствиями зашли в книжный магазин, но им не удалось прорваться в зал, где проходила сама презентация. Сотрудники вывели их на улицу, и далее обошлось без инцидентов.

Ультрас продолжили свой протест у входа в магазин на бульваре Рамбла под присмотром прибывших на место полицейских. Они дождались выхода Иглесиаса и других участников и встретили их выкриками «Fuera Podemos» («Прочь, Подемос») и «Viva España» («Да здравствует Испания»). Присутствовавшие на презентации ответили радикалам лозунгами «No pasarán» («Они не пройдут») и «Sí se puede» («Да, мы можем»).

Иглесиас прокомментировал инцидент на своей странице в Twitter, подчеркнув, что продолжит «писать, размышлять и вести диалог перед лицом нетерпимости», и добавив «Да здравствует демократия».

Мэр Барселоны Ада Колау также упомянула происшествие на своей официальной странице. Она поблагодарила Иглесиаса за его работу и заявила, что он всегда желанный гость в столице Каталонии.