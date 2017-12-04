Гражданская гвардия Испании обезвредила сеть торговцев оружием

Гражданская гвардия расформировала преступную сеть, занимавшуюся торговлей оружием и его переоборудованием из детонирующего в огнестрельное. Как сообщают информационные агентства Испании, масштабная полицейская операция охватила территории множества провинций страны, в число которых вошли Севилья, Хаэн, Уэльва, Кадис, Кордова, Гранада, Альмерия, Мадрид, Барселона, Сьюдад-Реаль, Хихон, Мурсия, Бадахос, Самора, Ла-Корунья, Бискайя, Гипускоа, Алава, Валенсия, Риоха, Гвадалахара и Сарагоса.

Операция, получившая название «Шрапнель», была реализована в два этапа. Ее итогом стало задержание 26 человек и конфискация 126 единиц огнестрельного оружия и 6 000 патронов. Еще 17 человек в настоящее время находятся под следствием.

Расследование было начато в Севилье в ноябре 2016 года, когда правоохранительные органы обнаружили на нескольких Интернет-порталах замаскированные объявления о продаже оружия и боеприпасов к нему. Следователи выяснили, что их автором был 53-летний житель Севильи. Он массово скупал и перепродавал детонирующее оружие по всей Испании, а затем по телефону или через социальные сети предоставлял покупателям инструкции по его переоснащению в огнестрельное. Кроме того, он предоставлял клиентам необходимые компоненты и указания для самостоятельного изготовления боеприпасов.

После установления личности автора объявлений и обнаружения места, где он хранил оружие, полицейские провели первую фазу операции. На этом этапе агенты произвели около 20 обысков и задержали 15 покупателей, у которых было изъято 23 единицы оружия и 1 460 патронов.

В ходе второй фазы, реализованной в ноябре, обвинения были выдвинуты еще 27 индивидам. Некоторые из них попали под арест. Полицейские осуществили около 30 обысков и изъяли 67 единиц огнестрельного оружия, 4 570 патронов, три электрических детонатора, 250 граммов пороха и два глушителя.

Во время одного из обысков в Гранаде сотрудники правоохранительных органов также обнаружили плантацию марихуаны, которая занимала практически все комнаты жилища и состояла из 263 растений.

Задержанным инкриминируются преступления в сфере торговли и незаконного владения оружием, хранение боеприпасов и взрывчатых веществ, а также торговля наркотиками.

Представители Гражданской гвардии объяснили, что детонирующее оружие обладает такими же характеристиками и так же смертельно опасно, как и огнестрельное, поэтому находится под запретом.