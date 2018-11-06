Граффитисты останавливают по ночам поезда мадридского метро, чтобы их разрисовать

В Мадриде участились случаи вандализма в метро. Поздно ночью и рано утром группы граффитистов останавливают поезда, чтобы нанести на них рисунки краской.

Один из последних случаев произошёл в ночь с 3 на 4 ноября на линии 7b. Группа из четырёх-пяти человек в 01:20 остановила состав на станции Hospital del Henares, после чего хулиганы закрасили поверхность площадью 18 метров.

В ночь на Хэллоуин «уличные художники» остановили поезд на линии 12 и заставили машиниста проехать в более освещённую зону. Как сообщают в администрации метро, у машиниста случился приступ паники. В ту же ночь на другой станции столичного метро Casa de Campo хулиганы обрызгали краской охранника, который пытался снять их действия на видео.

В выходные группа из 15 человек раскрасила пять вагонов на станции Marqués de Vadillo, в пятницу – на станции Las Rozas. В одном из случаев они проникли в кабину к машинисту.

Профсоюз машинистов потребовал от администрации метро принять соответствующие меры по усилению безопасности на станциях, а также заменить механизмы открытия-закрытия дверей в кабинах и обеспечить работу тревожных кнопок, чтобы гарантировать безопасность работников и пассажиров.

В метро заверили, что придают этому вопросу большую значимость, и заявили об увеличении бюджета на систему безопасности на 20%. Также сообщается, что информация о происшествиях была передана в представительство правительства и другие органы, чтобы определить возможные меры по борьбе с вандализмом.