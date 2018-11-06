Граффитисты напали на пассажиров метро в Барселоне

Транспортная компания Барселоны TMB заявила, что собирается принять необходимые меры, чтобы привлечь к ответственности хулиганов, которые совершили акт вандализма в метро на линии L4.

Инцидент произошёл около 03:50 4 ноября. Группа из 34 граффитистов привела в действие стоп-кран в одном из вагонов поезда на станции Maragall. Они остановили состав, чтобы раскрасить его.

Некоторые члены банды вели себя агрессивно по отношению к пассажирам. Среди пассажиров была беременная женщина, которой в лицо распылили краску из баллона. Ещё двух пассажиров толкнули и ударили в лицо. Серьёзно никто не пострадал. Тем не менее, все трое изъявили желание подать заявление в полицию.

Большинство хулиганов скрылось с места происшествия, успев частично нанести краску на вагоны. Тем не менее, охранникам удалось задержать одного из предполагаемых участников банды. При себе у него были материалы для граффити и экшн-камера. Его передали в руки каталонской полиции.

Движение поездов метро было восстановлено в течение нескольких минут.

В TMB называют такой вид вандализма одной из главных проблем безопасности для железнодорожных операторов в Испании.