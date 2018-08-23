Французские фермеры пытаются прогнать медведя в Каталонию

Фермеры и животноводы французской части Пиренейских гор ведут борьбу с медведем, который поселился в этом регионе на границе с Валь-д'Аран.

Речь идёт об одной единственной особи – молодом словенском медведе Гойяте, который в начале лета добрался до этого региона. Местные жители оказались не рады такому соседству, и несколько дней назад около трёх десятков человек с петардами и ружьями отправились в горы, чтобы шумом напугать медведя и заставить его уйти в другое место, а точнее – в Каталонию.

Активисты подчёркивают, что не хотят причинить животному вреда, а только лишь выпроводить его в Каталонию, где его выпустили на волю весной 2016 года в рамках программы восстановления популяции стопоходящих в Пиренейских горах.

Свои действия местные жители намерены продолжать до тех пор, пока медведь не пересечёт границу. Гойята отслеживают с помощью чипа, который показывает, что он по-прежнему находится территории Франции.

Медведь хорошо известен во французских Пиренеях, в том числе неоднократными нападениями на лошадей, последнее из которых произошло в середине августа.

Медведи относятся к числу видов, находящихся под особой охраной. По подсчётам защитников животных, в Пиренеях их популяция насчитывает порядка 300 особей.