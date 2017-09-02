Энсьерро с огромными мячами закончился для двух участников госпитализацией

В местечке Матаэльпино неподалеку от Мадрида в седьмой раз подряд был организован необычный праздник, напоминающий энсьерро – традиционный бег от быков по улицам города. Однако вместо животных при этом использовались огромные шары. В этом году безобидная на первый взгляд забава обернулась рядом трагических случайностей: один из участников забега впал в кому, получив удар по голове мячом, а другой был госпитализирован с тремя сломанными ребрами.

Город выразил свой протест против жестокости в отношении животных, заменив быков на огромные 200-килограммовые мячи из полистирола с их изображением и толстым резиновым покрытием. В связи с произошедшими в этом году инцидентами власти пообещали пересмотреть систему мер безопасности.

"Люди, привыкшие убегать от быков, знают, что стоять прямо перед ними нельзя, чтобы не получить удар рогом. Некоторые думают, что, если заменить быка на мяч, то с ними ничего не случится, но это не так. В случае прямого удара последствия могут быть самыми серьезными", - рассказал мэр Хавьер Перес де лос Ньетос. "Мы пересмотрим схему мер безопасности и будем активно распространять информацию о них, потому что на праздник начинают съезжаться гости со всего мира. Мы не хотим, чтобы это мероприятие заканчивалось трагедиями – оно должно быть источником веселья", - подчеркнул градоначальник.

Согласно сообщению на официальном сайте мэрии Матаэльпино, пострадавший мужчина находится в стабильно критическом состоянии.