Эксперты предупреждают об агрессивных кабанах в окрестностях Барселоны

Эксперты из Автономного университета Барселоны предупредили жителей каталонской столицы о том, что кабаны, которые приходят в поисках пищи в город и окрестности, проявляют всё больше агрессии.

В докладе сообщается, что этих животных всё чаще можно наблюдать на склонах гор в Барселоне, и их присутствие может представлять определённую опасность для населения. По данным специалистов, тенденция к росту численности кабанов наблюдается на протяжении последних четырёх десятилетий. В Барселоне кабаны наводнили преимущественно горные районы, граничащие с Природным парком Кольсерола.

Кабанов привлекают заведения общепита, свалки и парки. Отмечается, что они всё больше привыкают к «человеческой» пище.

Присутствие кабанов может нанести ущерб зелёным зонам и предметам благоустройства на улицах. Кроме того, животные могут стать причиной аварий или нанести травмы людям, а также могут быть переносчиками заболеваний.

Городские власти сотрудничают с исследователями для принятия соответствующих мер. В парке Кольсерола уже проводятся мероприятия по уборке мусора. В планах администрации установить в тестовом режиме специальные кормушки для кабанов. Также рассматривается возможность замены растительности в зелёных зонах на виды, не представляющие интереса для кабанов.