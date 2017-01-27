Единственный общественный госпиталь Ибицы отменил операции из-за мух

Госпиталь Can Misses - единственный общественный на Ибице - был вынужден закрыть все операционные залы и отменить 36 операций, намеченных на четверг и пятницу. Причинной стало нашествие мух, сообщают испанские СМИ.

Хирургический блок расположен на первом этаже здания. И именно здесь было обнаружено множество насекомых, в основном мух. По словам представителя госпиталя, карантин может продлиться до понедельника. Пациентов, нуждающихся в срочном оперативном вмешательстве, переправят на Майорку.