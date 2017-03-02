Двое жителей Испании погибли в результате пьяных игр

На севере Испании двое мужчин были найдены мертвыми после того, как они попытались перепить друг друга в ходе игры в местном баре. Их друзья были арестованы.

Погибшие 39-летние мужчины провели день в одном из баров городка Вильялуэнга-де-ла-Вега в провинции Паленсия (Кастилия и Леон). Суть их развлечения заключалась в том, чтобы определить, кто выпьет больше. Проведя за распитием спиртного день и последующий вечер, они отправились домой, где жили вместе с пятью компаньонами. В гостиной они потеряли сознание. По предварительным данным, на двоих мужчины выпили две бутылки виски. В воскресенье рано утром соседи обнаружили их мертвыми.

Соседи погибших были арестованы по обвинению в неоказании помощи. Они рассказали следствию, что подобные пьяные игры были для них обычным делом.