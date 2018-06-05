Двое испанских военных погибли во время учений на Канарских островах

Два солдата испанской пехоты погибли в выходные на острове Фуэртевентура в результате несчастного случая. Бронетранспортёр, на котором они передвигались во время учений, перевернулся.

В Вооружённых силах подтвердили, что авария произошла на полигоне в муниципалитете Пахара. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщается в официальном заявлении Министерства обороны Испании, погибшие - капрал Хосе Луис Леон Сокорро и рядовой Эйнар Эсау Мина Лосано. Вместе с ними в бронетранспортёре находилось ещё двое военнослужащих, которые получили ранения и были доставлены в госпиталь Пуэрто-де-Росарио, где находятся под наблюдением врачей.

Учения начались 29 мая в рамках подготовки к международным операциям XVI Канарской бригады, намеченным на 2019 год. Завершить учения, в которых задействовано 600 военнослужащих и около 100 машин, планировалось 9 июня.