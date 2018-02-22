Двое испанцев задержаны в Сербии за попытку проникновения на военный объект

Двое граждан Испании оказались в числе иностранцев, задержанных властями Сербии в разных районах страны за попытки проникновения на военные объекты или их съёмку.

Как сообщают сербские СМИ, в Белграде и других населённых пунктах в общей сложности было задержано 8 иностранцев. Испанцев арестовали при попытке проникновения на военный склад в районе Фрушка-Гора.

В Белграде спецслужбы задержали группу, состоявшую из граждан США и Украины, которые пытались сделать снимки бывшего генштаба Вооружённых сил с помощью дрона. В Петроварадине британец и афганец предприняли попытку попасть на заброшенный военный объект.

Власти Сербии объявили, что было открыто расследование для выяснения обстоятельств этих инцидентов. Пока обвинения в отношении задержанных выдвинуты не были.

Украинское посольство сообщило, что двух задержанных украинок отпустили. Диппредставительства других стран, включая Испанию, от заявлений пока воздержались.